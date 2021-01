Coronavirus, attualmente positivi sotto i 40mila: in calo i ricoveri

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano 306 nuovi contagi in Veneto (40 nel Vicentino) mentre gli attualmente positivi diminuiscono nuovamente arrivando a quota 39.816.

Scendono anche i ricoveri, 1.636 sono i positivi ricoverati in area non critica (-64) e 257 in Terapia intensiva (-1). Infine le vittime, sono 25 i decessi delle ultime ore pe run totale di 8.788 morti da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 27 GENNAIO ORE 17

Il bollettino odierno segna il numero alto di 2385 nuove infezioni da Covid, ma va letto leggendo 1200 che non appartengono allo screening delle ultime 24 ore. Lo ha spiegato Luca Zaia fornendo i numeri del report odierno sulla situazione epidemiologica nella nostra regione. Sono ancora quindi in diminuzione gli attualmente positivi, calcolati oggi in 41.345, crescono i dimessi - sono stati 114 anche ieri - e sopratutto i pazienti in ospedale scendono ancora.

Attualmente negli ospedali veneti ci sono 2475 ricoverati, 2185 dei quali in area non critica (-45) e 290 (-3) in terapia intensiva. Sono circa 1000 i posti letto disponibili grazie allo svuotamento degli ospedali di pazienti Covid. Nella triste conta dei decessi, si contano 62 morti in più in un giorno, e il Veneto è l'ottava regione in Italia (le altre in posizioni più alte sono tutte del nord) per decessi.

BOLLETTINO VENETO 27 GENNAIO ORE 8