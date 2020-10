Coronavirus, 370 nuovi casi in Veneto e 4 decessi: oltre 7mila gli attualmente positivi

Sono 370 i nuovi positivi in Veneto e 12.972 i soggetti in isolamento. Questi i dati diffusi dall'ultimo bollettino redatto da Azienda Zero. Per quanto riguarda la provincia vicentina si contano altri 49 positivi (4.809 da inizio pandemia). Gli attualmente positivi a livello regionale sono dunque 7.608.

BOLLETTINO 15 OTTOBRE ORE 8

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione negli ospedali rimane pressochè invariata, con 279 positivi ricoverati in aree non critiche (-1) e 40 in Terapia intensiva. Situazione che si riflette anche nei nocomoni vicentini. Salgono invece i decessi, 4 nelle ultime ore per un totale di 2.237 da inizio pandemia.