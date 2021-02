Coronavirus, ricoveri e attualmente positivi in calo: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 104 di contagio da Covid-19 in Veneto (48 nel Vicentino) per un totale di 24.109 attualmente positivi. Scende sotto i mille il numero dei ricoverati positivi: 915 in area non critica (-14) e 106 in Terapia intensiva (-4). 19 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 15 FEBBRAIO ORE 17

Nelle ultime 24 ore si contano 241 nuovi contagi da Covid in Veneto con un'incidenza positivo su tampone del 2,93%. Gli attualmente positivi sono 24.810 mentre la situazione negli ospedali vede una diminuzione dei ricoveri con 148 positivi in Terapia intensiva (-3) e 1.433 in area non critica (-5). Per quanto riguarda i decessi, sono 11 le vittime delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 15 FEBBRAIO ORE 8