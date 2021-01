Coronavirus, numeri in calo: poco più di 34mila attualmente positivi e 5 morti

Alle 8 di sabato 30 gennaio si segnalano in Veneto altri 520 casi di contagio da Covid-19 ci dui 95 nel Vicentino. Gli attualmente positivi scendono ancora rispetto a venerdì e sono infatti 34.677.

BOLLETTINO VENETO 30 GENNAIO ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 1.438 i positivi in area non critica (-34) e 223 in Terapia intensiva (-1). Cinque le vittime delle ultime ore per un totale di 8.922 decessi da inizio pandemia.