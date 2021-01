Coronavirus, oltre 3mila nuovi positivi e 175 decessi: incidenza del 5,66%

Sono 3.151 i nuovi positivi in Veneto, l'incidenza positivi su tampone è del 5,66% (la media nazionale è del 17%). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano 391 positivi in Terapia intensiva (-9) e 3.066 in area non critica (+7). Pesante il numero dei decessi: 175. Questi i dati relativi all'ultimo aggiornamento effettuato in Veneto di cui ne ha dato lettura il governatore Luca Zaia nel consueto punto stampa.

BOLLETTINO VENETO 5 GENNAIO ORE 8

Ai dati dei positii si aggiunge anche il numero dei vaccini anti-Covid somministrati ad oggi: 23mila644 dosi: "Alla volta di venerdì sarà esaurita tutta la capacità del magazzino", ha dichiarato il governatore Zaia.

Inevitabile un commento sulle decisioni prese dal governo centrale per i prossimi giorni e sull'ordinanza sottoscritta in Veneto che frena sulla riapertura delle scuole superiori: "Non è una posizione politica - spiega Zaia - ma le indicazioni scientifiche che ci arrivano ci dicono di andare in questa direzione. I ragazzi non hanno colpa né sono il capro espiatorio, ma bisogna evitare qualunque aggregazione. Per me è un fallimento, la scuola è il nostro futuro e pensiamo che non dovrebbe essere appesa al wifi, ma la situazione è pesante. Abbiamo preparato tutto per l'apertura delle scuole il 7 gennaio, abbiamo anche organizzato i trasporti, ma c'è un tema di natura sanitaria che non possiamo ignorare".

Relativamente alla prossima classificazione invece: "Il Consiglio dei ministri ha dato mandato a Speranza con decreto di fissare le nuove soglie per le classificazioni delle regioni, vedremo quale ci verrà data. Il decreto di ieri sera non ci è chiaro fino in fondo, ma verrà chiarito".