Coronavirus, la curva continua a scendere:"Assembramenti? Non voglio giocare a guardie e ladri"

Il governatore del Veneto Luca Zaia dà lettura degli ultimi dati relativi al contagio da Covid-19. Inevitabile una riflessione a seguito di quanto accaduto nel fine settimana in alcune piazze venete con sovraffollamenti all'ora dello spritz. Non esclude l'emazione di ordinanze ad hoc

La curva dei contagi da Covid-19 continua a scendere in Veneto: "Evitiamo l'illusione che vada scendendo all'infinito", precisa il governatore Luca Zaia. I numeri aggiornati a lunedì 8 febbraio parlano di 26.930 attualmente positivi con 442 nuovi casi (incidenza del 3%) e 1.824 ricoverati negli ospedali (liberi 1600 posti letto): 1.636 area medica (-7) e 188 terapia intensiva (-1). 18 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 8 FEBBRAIO ORE 8

Il governatore del Veneto, in relazione alle immagini delle piazza affollate nel fine settimane, fa l'ennesimo appello: "Fate massima attenzione". Il presidente dell'Ance ha fatto presente alla Regione che i sindaci di alcune città capoluogo stanno valutanto l'ipotesi di emettere delle ordinarze per arginare il problema ma Zaia sottolinea come non voglia "giocare a guardie e ladri", invitando quindi i veneti al buon senso.

Sul tema vaccini emerge un dettaglio non di poco conto, ci potrebbe essere una trattativa aperta con la Regione per l'acquisti di un numero importanti di dosi: "Ci sono offerte sul mercato - spiega il governatore Luca Zaia - Avevo capito che l'Europa aveva fatto un contratto generale per evitare che ci fossero disparità tra chi ha più potere contrattuale e chi meno. Però adesso salta fuori che sul mercato pare ci sia disponibilità, forse, di trovare delle dosi. È vero che la Regione ha avuto dei contatti, nell'ambito della legalità totale, rispettosi delle leggi nazionali ed europee, non in contrapposizione con il Governo ma nell'ottica di salvaguardare la salute dei nostri cittadini. In un caso la cifra di vendita è 4-5 volte più alta, in un altro caso un po' più bassa".