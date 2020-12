Coronavirus, il Veneto gioca d'anticipo: pronta ordinanza di chiusura dei confini comunali

Sono 4.402 i nuovi contagiati in Veneto pari al 7,5% sui tamponi effettuati. Attualmente ci sono dunque 95.779 postivi mentre i ricoverati sono 3.331, dei quali 378 (+6) in terapia intensiva e 2.953 (+8) in area non critica. 5.161 morti (+92). Questi i dati diffusi dal governatore del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa.

BOLLETTINO VENETO 17 DICEMBRE ORE 8

Tema caldo rimane quello delle festività natalizie. La Regione Veneto ha già pronta una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei confini comunali già da sabato 19 dicembre a partire dalle ore 14. "La soluzione che propone il Veneto è dal 19 dicembre al 6 di gennaio una serie di provvedimenti come la chiusura dei confini comunali dalle 14 di ogni giorno, mantenendo inalterate le attività produttive e commerciali, in modo da distribuire il flusso commerciale. Però dalle 14 in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. I negozi aperti per i residenti fino alle 21".

"A Natale - sottolinea il governatore - varranno le regole del Dpcm. E se arriva nel frattempo un provvedimento più restrittivo a livello nazionale noi ci adeguiamo ma se non si decidono noi dobbiamo intervenire subito, già da sabato. Il nostro è un "provvedimento di copertura", lo rivedremo se ci saranno norme gerarchiche superiori".