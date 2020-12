Coronavirus, restrizioni per le feste: "Se il governo non interviene, facciamo noi"

Il governatore del Veneto, in diretta dalla sede regionale della Protezione civile, dà lettura degli ultimi aggiornamenti relativi al contagio da Covid. I numeri riflettono una situazione importante a livello di nuovi casi "La percentuale di positività sui tamponi fatti è del 6,98% con 3.817 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore - spiega Zaia - Gli attualmente positivi sono 94.225 mentre i ricoverati Covid sono 2.727 sui 9.787 ricoverati totali. In quest'ultima settimana abbiamo ricoverato 276 pazienti ordinari e 174 con Covid. Questo ci porta a dire che Permane una forte pressione ospedaliera".

BOLLETTINO VENETO 16 DICEMBRE ORE 8

Il governatore ha dichiarato di aver aperto un confronto con il governo centrale per quanto riguarda le festività di Natale: "Servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi - ha detto Zaia - Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto. Io ho chiesto che sia presa una decisione per stasera, al massimo per domani. Di sicuro per questo fine settimana qualcosa bisogna fare a livello regionale, per poi passare al periodo natalizio. Ci stiamo lavorando, è questione di ore".

Il presidente torna a sottolineare un dato, ovvero quello della mortalità nelle case di riposo: "Abbiamo adottato misure importanti, tamponi a operatori e ospiti e tutte le restrizioni attivate. Il fenomeno delle Rsa è tipico dei nostri territori, ci sono aree d'Italia in cui strutture simili non esistono, o sono davvero poche".