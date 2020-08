Covid-19, stretta sul "virus d'importazione": tamponi per categorie a rischio particolare

"La situazione coronavirus in Veneto è sotto controllo", a dichiararlo è il governatore del Veneto Luca Zaia dalla sede regionale della Protezione civile nella quale giovedì ha convocato un punto stampa straordinario per fare il punto della situazione annunciando anche l'entrata in vigore di una nuova ordinanza, rivolta in particolar modo a chi rientra dall'estero. Questo perchè, come dichiara Zaia "la maggioranza dei contagi in Veneto sono importati".

Secondo gli ultimi dati diffusi da Azienda Zero (aggiornati alle 8 di giovedì 13 agosto) sono infatti 20.885 i contagi in Veneto e 5.900 gli isolamenti, di questi solo 124 presentano sintomatologia. Per quanto riguarda i decessi, si contano ad oggi 2094 morti (+2) tra ospedale ed extra opedalieri, mentre i positivi ricoverati sono 30 in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Tra questi si contano anche dei giovani.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8 13 AGOSTO

La nuova ordinanza regionale, che sarà in vigore fino al 6 settembre prossimo, individua delle categorie a rischio particolare: operatori sanitari di case di riposo che vanno all'estero, in qualunque paese, e rientrano; operatori sanitari di ospedali che sono stati all'estero nei 14 giorni precedenti, badanti e operatori assistenziali per ospiti fragili che siano stati all'estero, lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato all'estero, lavoratori che sono stati all'estero nei paesi sottoposti a quarantena, anche se meno di 120 ore, persone che sono transitate in Bulgaria e Romania, persone di particolare interesse epidemiologico rientrate dall'estero, persone che rientrano da Malta, Spagna, Grecia e Croazia.

Tutte queste persone saranno tenute a comunicare i loro spostamenti all'estero e al rientro saranno sottoposte a tampone obbligatorio e chi non rispetta sarà sanzionabile con una multa di 1.000 euro.

(articolo in aggiornamento)