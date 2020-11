Coronavirus, oltre 50mila attualmente positivi e due decessi: più di 25mila i negativizzati

Sono 2.282 i nuovi casi di contagio da Covid-19 rilevati in Veneto alle 8 di domenica 9 novembre. Gli attualmente positivi sono dunque 50.907 mentre i negativizzati sono 25.725. La situazione nel Vicentino vede 601 nuovi casi e 9.839 attualmente positivi.

BOLLETTINO 8 NOVEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 1.355 i pazienti positivi ricoverati in area non critica (+23) e 185 in Terapia intensiva (+2). Nel Vicentino, si contano 8 nuovi ingressi al San Bortolo in area non critica e uno all'ospedale di Valdagno. Due infine i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 2.574.