Coronavirus, curva e ricoveri sempre in flessione: il bilancio delle ultime 24 ore

Sono 324 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto con 25.864 attualmente positivi. Continua a scendere il numero dei contagiati in ospedale, oggi 1.088 (-24) in area non critica e 138 (-9) in Terapia intensiva. Sono infine 18 i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO 9 FEBBRAIO ORE 17

I dati del bollettino delle ore 8, resi noti in conferenza stampa da Luca Zaia, indicano che con 47.735 tamponi effettuati - tra molecolari e rapidi - sono 701 i nuovi contagiati per un totale di 26.330 attualmente positivi. In calo anche gli ospedalizzati. Nei nosocomi veneti ci sono a oggi 15980 pazienti (-46) in area non critica e 181 (-7) quelli in terapia intensiva. I decessi, nelle ultime 24 ore sono invece 65 in più.

BOLLETTINO 9 FEBBRAIO ORE 8