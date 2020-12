Covid, Zaia: Veneto regione con più positivi?"Perchè li andiamo a cercare"

"Abbiamo avuto una crescita graduale, ora siamo nella parte alta e speriamo che piano piano decresca. Abbiamo meno positivi rispetto a marzo, ma qualche ricovero in più. Con una differenza, a marzo abbiamo avuto tre mesi di lockdown, in questa seconda ondata no". Questo il commento del governatore del Veneto Luca Zaia sugli ultimi dati relativi al contagio da Covid, aggiornati a mercoledì 9 dicembre.

Sugli oltre 4 milioni di tamponi effettuati tra molecolari e rapidi, i positivi nelle ultime 24 ore sono 2.427 i nuovi casi (248 nel Vicentino) e 81.018 (248 nel Vicentino). I ricoverati sono 2.551 in area non critica (-5) e 319 in Terapia intensiva (+3). I decessi nelle ultime ore sono 10 per un totale di 4.403 deceduti da inizio pandemia.

Inevitabile il commento alla situazione venutasi a creare nella giornata dell'Immacolata con strade affollate: "Ho visto situazioni assurde, con la gente in montagna nonostante il rischio valanghe. Dalle indagini che abbiamo fatto è un virus che sarà presente nello 0,8% della popolazione: se sono con 100 persone in una stanza ho la probabilità statistica di avere una persona che mi può infettare".

Il governatore è poi intervenuto sulla questione "Veneto: regione con più positivi: "Il rapporto tra tamponi e positivi è del 6,93%. Il numero assoluto di positivi non vuol dire niente. Quel che conta è la percentuale sul totale dei tamponi. Il Veneto trova più positivi sì, ma perché li andiamo a cercare. Non è un’isola felice ma i positivi li andiamo a cercare e li troviamo.Ci sono regioni con molti più abitanti di noi che fanno meno tamponi".

E sulla strategia adottata dal Veneto è intervenuta anche la dottoressa Francesca Russo del Servizio prevenzione del Veneto: "Abbiamo puntato moltissimo sui test rapidi per isolare precocemente i soggetti positivi. Questo ha aumentato il numero dei positivi, perché ai molecolari abbiamo aggiunto i tamponi rapidi. È una strategia di sanità pubblica. Quello che conta è calcolare l'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti".