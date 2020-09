Coronavirus, 51 nuovi casi in Veneto: 10 nel Vicentino

Sono 51 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto, di questi 10 nel territorio Vicentino. A rivelarlo è l'ultimo bollettino regionale diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di martedì 8 settembre. Gli attualmente positivi sono dunque 2.914 su un totale di 24.118.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8 - 8 SETTEMBRE

Aumenta il numero dei ricoverati positivi, 93 in area non critica (9 al San Bortolo e 7 a Santorso) e 12 in Terapia intensiva. Il numero dei deceduti rimane fermo a 2.132.