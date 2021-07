Tutti gli aggiornamenti sul contagio da Covid-19 in Veneto

Se negli ultimi giorni i nuovi positivi al Covid-19 erano pari a poche unità, alle 8 di giovedì 8 luglio si contano ben 149 contagi (12 nel Vicentino) per un totale di 4.760 isolati.

Lieve aumento anche dei ricoveri, 40 (+2) in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime ore.

REPORT VENETO 8 LUGLIO