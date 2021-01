Coronavirus, oltre 4mila nuovi casi e 140 decessi ma calano i positivi ricoverati

Rispetto alla mattinata si contano altri 1.048 casi di contagio (190 nel Vicentino). Gli attualmente positivi scendono a 89.303. Scendono anche i ricoveri in ospedale, -7 per quanto riguarda l'area non critica (2.542 totali) e -7 in Terapia intensiva (350 totali). La conta dei decessi da inizio pandemia raggiunge quota 7.324, 34 sono infatti le vittime delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 8 GENNAIO ORE 17

Ad oggi, venerdì 8 gennaio, sono 3.388 i positivi al Covid-19 in Veneto. L'incidenza positivo su tampone sono parti al 6,74%. Gli attualmente positivi sono dunque 90.951 attualmente. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali i ricoverati positivi sono 3.345, - 20 in area non critica e - 2 in Terapia Intensiva. Importante il numero dei decessi, +106.

BOLLETTINO VENETO 8 GENNAIO ORE 8