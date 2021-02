Coronavirus, calo dei positivi in ospedale e 33 decessi: il bilancio delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 152 contagi da Covid-19 in Veneto, di questi 29 nel Vicentino. Gi attualmente positivi scendono a 26.287. Dimuiscono ulteriormente i positivi in ospedale con 1.098 pazienti Covid in area non critica (-12) e 145 in Terapia intensiva (-8). I morti delle ultime ore sono 33.

BOLLETTINO VENETO 8 FEBBRAIO ORE 17

La curva dei contagi da Covid-19 continua a scendere in Veneto: "Evitiamo l'illusione che vada scendendo all'infinito", precisa il governatore Luca Zaia. I numeri aggiornati a lunedì 8 febbraio parlano di 26.930 attualmente positivi con 442 nuovi casi (incidenza del 3%) e 1.824 ricoverati negli ospedali (liberi 1600 posti letto): 1.636 area medica (-7) e 188 terapia intensiva (-1). 18 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 8 FEBBRAIO ORE 8