Coronavirus, oltre 1.700 nuovi casi: ricoveri in diminuzione, 24 i morti

Alle 8 di martedì 8 dicembre si contano 1.739 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto, 359 nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono 79.748.

BOLLETTINO VENETO 8 DICEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda i ricoveri i numeri sono in diminuzione: 2.529 sono i positivi in area non critica (-23) e 319 in Terapia intensiva (-2). La conta delle vittime continua a salire, 24 nelle ultime 24 ore per un totale di 4.374 da inizio pandemia.