Sono 644 le persone risultate positivi al Covid-19 in Veneto nelle ultime ore (107 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono dunque 29.068. Per quanto riguarda i ricoveri sono 917 i positivi in area non critica e 132 (+11) in Terapia intensiva (+1). Cinque sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 7 MARZO ORE 8