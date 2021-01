Coronavirus, oltre 91mila attualmente positivi e 51 decessi: il bilancio delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 1.673 casi di contagio Covid in Veneto (301 nel Vicentino). Gli attualmente positivi raggiungono quota 91.017. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si contano 2.581 positivi ricoverati in area non critica (-13) e 356 (-3) in Terapia intensiva. Cinquantuno sono invece le vittime delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 7 GENNAIO ORE 17

Con più di 24mila tamponi effettuati, 17mila dei quali molecolari e circa 7 mila rapidi sono 3596 i nuovi contagiati in Veneto, con un'incidenza del 14%. «Abbiamo fatto pochi tamponi per i giorni di festa, sempre tanti per il resto d'Italia ma pochi per noi che di solito ne facciamo il triplo», ha commentato il presidente della Regione, aggiungendo: «I 3500 contagi di oggi sono per lo più di conferma dei positivi degli altri giorni». Gli attualmente positivi sono invece 92176. Negli ospedali la pressione è sempre alta ma stabile. Attualmente i ricoveri hanno raggiunto quota 3367, suddivisi in 2978 (-1) e 389 (+15) in terapia intensiva. Purtroppo ci sono stati altri 43 decessi nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 7 GENNAIO ORE 8