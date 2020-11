Coronavirus, oltre 3mila contagi nelle ultime 24 ore e 17mila in isolamento: 14 i decessi

I bollettini di giovedì della Regione (ore 8 e ore 17) segnalano 41.681 attualmente positivi in Veneto, oltre 3mila rispetto a mercoledì. Nel Vicentino si contano più di 700 nuovi casi. Per quanto riguarda invece gli isolamenti vengono rilevati 17.622 soggetti ma la percentuale dei positivi è di poco inferiore alla metà (9.020). Nel Vicentino sono 2.607 gli isolati di cui 1.696 positivi.

Secondo i dati diffusi dall'Ulss 7 Pedemontana, gli ospedali di Asiago, Santorso, Bassano e lo Odc di Marostica contano 150 ricoverati Covid, tre in più rispetto all'ultimo rilevamento. Sedici sono i pazienti in semintensiva (6 a Bassano e 10 a Santorso) e 11 in Terapia intensiva, tutti pazienti dell'ospedale Alto Vicentino. Un decesso rispetto a mercoledì per un totale di 136 vittime.