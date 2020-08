Coronavirus, 32 nuovi contagi in Veneto: calano i positivi ricoverati, nessun decesso

Sono 32 i nuovi casi di contagio da Covid-19 rilevati in Veneto (1 a Vicenza e provincia), 1.067 il totale degli attualmente positivi a livello regionale (77 nel Vicentino) sui 20.294 riscontrati dall'inizio della pandemia. A rivelarlo è l'ultimo report, aggiornato alle 8 di mercoledì 5 agosto, diffuso da Azienda Zero.

Report informatizzato_20200805_ore 8

Diminuisce il numero dei positivi ricoverati, sono infatti attualmente 33 in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.