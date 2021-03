Coronavirus, crescita lieve ma costante dei positivi: quasi 50 i morti delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di venerdì si contano 598 nuovi casi (70 nel Vicentino) e gli attualmente positivi salgono a 26.774. In leggero aumento anche il numero dei positivi ricoverati, sono infatti 7 i nuovi ricoveri in area non critica per un totale di 873 pazienti positivi e 3 in Terapia intensiva (134 totali). 18 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 4 MARZO ORE 17

Sono 1487 i nuovi contagi trovati effettuando 41031 tamponi nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 3,62%. Nella differenza tra negativizzati e nuovi contagi, gli attualmenti positivi aumentano di 837 unità, raggiungendo il totale di 26601. Negli ospedali veneti sono appunto 1358 le persone ricoverate, 1202 (+8) dei quali in area non critica e 156 (+1) in terapia intensiva. Sono invece 20 i decessi avvenuti a causa del virus nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 4 MARZO ORE 8