Coronavirus, netto calo dei ricoveri e degli attualmente positivi: 21 i morti

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 242 nuovi casi di contagio da Covid-19 (44 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono 28.052. Cala in maniera importante anche il numero dei positivi ricoverati, -29 in area non critica, 1.203 totali e -3 in Terapia intensiva (173 complessivi. I decessi nelle ultime ore sono pari a 15.

BOLLETTINO VENETO 4 FEBBRAIO ORE 17

Sono 896 nuovi positivi con un crollo degli attualmente positivi a 28.704 (ieri erano 30.000). Calano anche i ricoveri: 1.978 ad oggi, 91 in meno dall'area non critica, invariata le terapie intensive con 211 ospedalizzati. Un calo che si riflette anche sui numeri del Vicentino: 93 nuovi contagi registrati, 6631 attualmente positivi e 193 ricoverati, 21 dei quali in terapia intensiva.

BOLLETTINO VENETO 4 FEBBRAIO ORE 8