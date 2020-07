Coronavirus, 117 nuovi positivi e 45 focolai in Veneto: proroga ordinanza fino a ottobre

Sono 117 i nuovi positivi accertati in Veneto rispetto alle 8 di giovedì (20.120 totali), numeri che sono frutto principalmente del focolaio scoppiato all'ex caserma Serena a Casier di Treviso dove sono presenti 300 migranti. I nuovi casi nel Vicentino sono 4 in totale e 73 attualmente positivi.

Report informatizzato_20200731_ore 8

"Tutto è partito dalla positività di tre persone, sintomatiche - ha spiegato Zaia - il tampone è stato quindi esteso a tutti e continueremo a farlo ogni 7 giorni".

Ad oggi sono 3.740 persone in isolamento (136 in più rispetto a giovedì), mentre i ricoverati sono 117 di cui 31 positivi e 3 in terapia intensiva. Il numero dei morti sale a 2.074 (+ 1) mentre i dimessi sono 3.763 (+ 6).

Per quanto riguarda l'ordinanza per il contenimento della diffusione del Covid-19, il governatore del Veneto ha annunciato la proroga di tutte le misure fino al 15 ottobre "con una finestra per l'8 di agosto in attesa di un nuovo Dpcm da parte del governo centrale".