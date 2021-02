Coronavirus, attualmente positivi sotto i 30mila: 23 i decessi nelle ultime ore

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 436 contagi Covid (86 nel Vicentino) mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 30mila (29.158). Numeri in discesa anche negli ospedali con 1.256 positivi in area non critica (-50) e 177 in Terapia intensiva (-1). Ventitre sono invece i decessi nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 3 FEBBRAIO ORE 17

Sono 639 i nuovi contagi rilevati in Veneto alle 8 di mercoledì su 39.047 tamponi effettuati, con un'incidenza dell'1,61. Gli attualmente positivi sono invece 30360, 504 in meno rispetto all'aggiornamento di ieri alle 17. I ricoverati per Covid continuano a diminuire: mercoledì sono 2069 quelli registrati, 211 dei quali in terapia intensiva, ma di questi ultimi sono 168 quelli negativizzati, mentre sono 1858 i pazienti in area non critica, vale a dire 48 in meno rispetto al giorno precedente. Il bilancio dei decessi nelle ultime 24 ore è di 57 morti.

BOLLETTINO VENETO 3 FEBBRAIO ORE 8