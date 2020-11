Coronavirus, oltre mille nuovi contagi ma scendono i ricoveri: 7 i decessi nelle ultime ore

Alle 8 di domenica 29 novembre si contano altri 1.431 contagi da Covid-19 in Veneto (359 nel Vicentino). É questo il primo dato che emerge dall'ultimo bollettino redatto da Azienda Zero. Gli attualmente positivi sono dunque 79.711.

BOLLETTINO REGIONALE 29 NOVEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, scende il numero dei ricoverati positivi in area non critica, oggi 2.442 (-16) mentre sale leggermente quello delle Terapie intensive +4 (311 totali). Sette sono invece i decessi nelle ultime 24 ore.