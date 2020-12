Coronavirus, altri 1.500 positivi e 19 morti nelle ultime ore: invariate le Terapie intensive

Alle 8 di lunedì 28 dicembre sono 1.532 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto (118 nel Vicentino) per un totale di 90.942 attualmente positivi.

BOLLETTINO VENETO 28 DICEMBRE ORE 8

Negli ospedali si rilevano altri 34 nuovi ingressi di positivi ina rea non critica (2.696 totali) mentre nessuna variazione viene rilevata nelle Terapie intensive ferme a 355 positivi. Per quanto rigaurda i decessi, nelle ultime ore si contano 19 morti per un totale di 6.107 deceduti da inizio pandemia.