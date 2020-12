Coronavirus, oltre 90mila attualmente positivi in Veneto: 23 i morti delle ultime ore

Alle 8 di domenica 27 dicembre si contano in Veneto 1.529 nuovi positivi al Sars-Cov-2 (286 nel Vicentino) per un totale di 90.021 attualmente positivi.

BOLLETTINO VENETO 27 DICEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda i ricoveri sono 2.626 i pazienti positivi ricoverati in area non critica (+24) e 360 in Terapia intensiva (-1). Ventitre sono invece i decessi delle ultime ore per un totale di 6.038 vittime da inizio pandemia.