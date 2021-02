Coronavirus, oltre 700 nuovi positivi ma ricoveri in calo: il report delle ultime ore

Sono 701 i nuovi contagi rilevati in Veneto nelle ultime ore (99 nel Vicentino). Numeri che portano ad un leggero aumento degli attualmente positivi: 23.439 (5.303 nel Vicentino). Aumento che non si riflette negli ospedali che continuano ad avere numeri in discesa. Sono infatti 784 i positivi in area non critica (-1) e 106 in Terapia intensiva (-4). Infine sono 4 i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 26 FEBBRAIO ORE 8