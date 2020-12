Coronavirus, 3mila nuovi casi nelle ultime ore: i morti oltrepassano quota 6mila

Rispetto alla mattinata di Santo Stefano si contano 1.808 nuovi contagi (255 nel Vicentino) per un totale di 89.355 attualmente positivi. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali sono 13 i nuovi ingressi di positivi in area non critica (2.602 totali) e 6 in Terapia intensiva (361 complessivi). Ventitre le vittime nelle ultime ore per un totale di 6.012.

BOLLETTINO VENETO 26 DICEMBRE ORE 17

In Veneto preoccupa l'Rt che, secondo le ultime rilevazioni, arriva a 1.11. Il dato nazionale dell'Rt è invece a 0.9. A livello regionale ci sono oggi 88.842 attualmente positivi al Covid-19, 2.523 i casi accertati nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali vede 3.275 positivi ricoverati di cui 389 in Terapia intensiva (+2), 2.886 in area non critica (-22). Trenta sono invece le vittime delle ultime ore per un totale di 5.986 da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 26 DICEMBRE ORE 8