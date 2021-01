Coronavirus, numeri in calo: scendono i ricoveri, 45mila gli attualmente positivi

Alle 8 di domenica 24 gennaio si contano in Veneto 485 nuovi positivi (64 nella provincia di Vicenza). Gli attualmente positivi scendono a 45.706.

BOLLETTINO VENETO 24 GENNAIO ORE 8

Per quanto riguarda gli ospedali i ricoveri continuano ad essere in calo con 1.796 positivi in area non critica (-20) e 286 in Terapia intensiva (+1). La conta delle vittime però non si arresta sono infatti 7 i morti nelle ultime ore per un totale di 8.559 da inizio pandemia.