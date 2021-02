Coronavirus, lieve aumento degli attualmente positivi in Veneto ma ospedali stabili

Tutti i dati sul contagio da Covid-19 in Veneto aggiornati a mercoledì 24 febbraio

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 602 positivi (94 nel Vicentino). Aumenta leggermente il numero degli attualmente positivi, 22.483. La situazione negli ospedali vede 799 positivi in area non critica (+1) e 105 in Terapia intensiva (+2). Nove i decessi delle ultime ore

BOLLETTINO VENETO 24 FEBBRAIO ORE 17

La sanità del Veneto ha scovato 895 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con quasi 40mila tamponi, quindi con un'incidenza del 2,24%. Gli attualmente positivi sono 22.332 mentre 1379 i ricoverati totali, dei quali 1247 (-8) in area non critica e 132 (-7) in terapia intensiva. I deceduti, dall'inizio dell'epidemia, hanno raggiunto la cifra di 9763, +21 nelle 24 ore. Sono invece +50 i dimessi.

BOLLETTINO VENETO 24 FEBBRAIO ORE 8