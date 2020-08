Coronavirus, salgono i contagi nel Vicentino: altri 14 positivi nelle ultime 24 ore

Alle 8 di domenica 23 agosto si contano altri 76 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, di questi 14 sono nel territorio Vicentino. La conta dei contagiati dal febbraio scorso sale a 21.955 di cui 1.989 attualmente positivi (178 a Vicenza e provincia).

BOLLETTINO ORE 8 23 AGOSTO 2020

Per quanto riguarda i ricoveri scendono a 43 (-2) i positivi ricoverati in aree non critiche (4 a Vicenza e uno a Santorso), fermo il numero dei positivi in Terapia intensiva, 4 (1 al San Bortolo).

I decessi sono 2.104 (ospedale ed extra ospedale) mentre i negativizzati sono 17.862