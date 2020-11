Coronavirus, oltre 1.700 nuovi positivi e 8 decessi: situazione stabile negli ospedali

Alle 8 di domenica 22 novembre si contano altri 1.711 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (378 nel Vicentino) per un totale di 72.456 attualmente positivi.

BOLLETTINO REGIONALE 22 NOVEBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 8 i nuovi ricoveri in area non critica (2.211 totali) e 7 in Terapia intensiva (281 complessivi). Otto sono invece le vittime delle ultime ore, 3.221 da inizio pandemia. I negativizzati superano quota 47mila.