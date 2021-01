Coronavirus, calano i positivi negli ospedali ma costante il numero dei decessi

Rispetto alla mattinata di sabato si contano altri 602 contagi di cui 119 a Vicenza, tra le provice venete maggiormente colpite. Gli attualmente positivi scendono a 51.902. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali si contano 1.954 positivi in area non critica (-37) e 296 in Terapia intensiva (-9). Pesante continua ad essere la conta dei decessi, 31 nelle ultime ore per un totale di 8.416 morti da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 21 GENNAIO ORE 17

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati effettuati 35.952 tamponi, dei quali 14.971 molecolari e 20.981 rapidi. I test hanno dato come risultato altri 1003 positivi per un'incidenza del 2.78%. Il totale degli attualmente positivi, considerando anche i 1487 guariti rispetto all'ultimo bollettino delle ore 17 di mercoledì, sono scesi a 53.557, in calo rispetto all'ultimo report di 1.110. In diminuzione anche i ricoveri. Attualmente negli ospedali della regione ci sono 2.798 ospedalizzati totali ripartiti tra 2.465 in area non critica (-95) e 333 in terapia intensiva (-5). Sono invece altri 140 i dimessi e purtroppo +108 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 21 GENNAIO ORE 8