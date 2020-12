Coronavirus, oltre 1.400 positivi nelle ultime ore: pesante il numero dei decessi

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 1.406 nuovi contagi (170 nel Vicentino). Numeri in discesa per quanto riguarda i ricoveri, sono infatti 2.644 pazienti positivi in area non critica (-5) mentre salgono le Terapie intensive 350 (+5). Ottantaquattro sono invece i morti delle ultime ore per un totale di 5.582 da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 21 DICEMBRE ORE 17

Sono 2.583 i nuovi casi di contagio rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero degli attualmente positivi arriva a quota 101.474. L'incidenza è del 11, 32%. Il numero dei ricoverati Covid è di 3.276, 375 in Terapia intensiva (+5) e 2.901 in area non critica (+21). Le vittime sono 5.481 da inizio pandemia, +47 nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 21 DICEMBRE ORE 8