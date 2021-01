Coronavirus, scendono i positivi ricoverati: 52 le vittime delle ultime 24 ore

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 613 casi di contagio da Covid in Veneto. Vicenza risulta essere la provincia maggiormente colpita con 133 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono dunque 59.526. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano 2.103 ricoveri in area non critica (-61) e 316 in Terapia intensiva. Trenta sono infine le vittime delle ultime ore per un totale di 8.235 vittime da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 19 GENNAIO ORE 17

I dati del bollettino di martedì 19 gennaio, resi noti durante l'incontro con la stampa di Luca Zaia nella sede della protezione civile, mostrano che su 47011 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore - 33058 dei quali rapidi e 13958 molecolari - sono 957 quelli risultati positivi al coronavirus. L'incidenza è risultata quindi del 2,03%. Il totale degli attualmente positivi in regione è di 63171, 2520 in meno rispetto al pomeriggio di lunedì. I ricoveri per Covid negli ospedali veneti sono attualmente 2942, di 2603 (-58) in area medica e 339 (-15) in terapia intensiva. I dimessi sono 13191 (+121) mentre purtroppo si sono verificati altri 162 decessi a causa del virus.

Nella solo provincia di Vicenza sono +89 i nuovi contagiati mentre 10433 gli attualmente positivi, 254 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vicentini sono ricoverate 355 persone, in calo di 17 unità. Di questi 323 (-14) sono in area non critica e 32 (-3) in terapia intensiva. Sono infine +12 i decessi per Covid-19 nel territorio berico.

BOLLETTINO VENETO 19 GENNAIO ORE 8