Coronavirus, oltre 600 nuovi casi in Veneto e 4 decessi: Vicenza vola a +134 positivi

Sono 657 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto alle 8 di mercoledì 14 ottobre, di questi 134 sono stati accertati nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono 7.182 mentre i decessi salgono a 2.226 (+4).

BOLLETTINO 14 OTTOBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, le variazioni rispetto a martedì sono minime: 271 (-1) positivi in area non critica e 35 in Terapia intensiva (+2). Nel Vicentino sono aumentati di due unità i positivi, non gravi, ricoverati all'ospedale di Santorso, diminuiscono invece i pazienti in Terapia intensiva al San Bortolo da 3 ad 1. I negativizzati ad oggi sono 23.565 di cui 3.217 nel Vicentino.