Coronavirus, 250 nuovi positivi ma calano i ricoverati: 11mila isolati, 1.500 nel Vicentino

Sono 254 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto alle 8 di martedì 13 ottobre. Di questi 47 sono stati rilevati nel territorio Vicentino. Gli attualmente positivi sono dunque 6.655. Per quanto riguarda gli isolamenti sono 11.683 in Veneto di cui 3.705 positivi, la maggior parte (oltre 6mila) sono contatti di positivi.

BOLLETTINO 13 OTTOBRE ORE 8

La situazione negli ospedali rimane pressocè invariata rispetto ai giorni scorsi, con un decremento di 3 unità per quanto riguarda i ricoverati positivi in aree non critiche, oggi 272, 33 sono invece i positivi che si trovano in Terapia intensiva. Scende il numero dei pazienti anche nei nosocomi vicentini. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.