Coronavirus, netto calo dei contagi e dei ricoveri

Rispetto alla mattinata di venerdì si contano altri 213 casi di contagio da Covid-19 (26 nel Vicentino). Gli attualmente positivi scendono ulteriormente sotto la quota dei 25mila. Abbattuta anche la soglia dei ricoveri, sono infatti 966 i positivi in area non critica (-36) e 119 in Terapia intensiva (-4). 14 sono infine i decessi nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 12 FEBBRAIO ORE 17

Sono 25.409 attualmente positivi con un incidenza positivo su tampone pari al 1.91% . Per quanto riguarda i ricoveri, si contano oggi 1.646 positivi ricoverati: 1.491 (-48) in area non critica e 155 in Terapia intensiva (-15). I decessi nelle ultime ore sono 34 decessi.

BOLLETTINO VENETO 12 FEBBRAIO ORE 8