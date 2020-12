Coronavirus, scendono i ricoveri ma salgono le vittime: oltre 89mila gli attualmente positivi

Rispetto alla mattinata di sabato di contano altri 1.883 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (369 nel Vicentino). Il numero degli attualmente positivi è oggi di 89.293. Scendono i ricoveri, 2.607 i positivi in area non critica (-2) e 341 in Terapia intensiva (-4). Il numero delle vittime nelle ultime ore è di 14 per un totale di 4.788 da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 12 DICEMBRE ORE 17

Sono oltre 5mila i positivi al Covid-19 rilevati alle 8 di sabato 12 dicembre, la maggior parte asintomatici. L'incidenza tamponi/positivi è pari all'8,41%. I ricoverati sono 3.224 di cui 2.851 in area non critica, +50, (dato falsato da un problema informatico, sarebbero infatti stati caricati almeno 20/30 positivi in più) e 373 in Terapia intensiva (-2).

BOLLETTINO VENETO 12 DICEMBRE ORE 8