Covid, oltre 2mila nuovi casi: Vicenza terza provincia, quasi 10mila attualmente positivi

Alle 8 di mercoledì 11 novembre sono stati rilevati 2.004 nuovi positivi di cui 348 nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono dunque 52.235. Le persone in isolamento sono invece 17.681 (2.084 nel Vicentino), di cui 9.990 positivi.

BOLLETTINO 11 NOVEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 21 i nuovi ingressi di positivi in area non Covid (1.669 totali) e 3 in Terapia intensiva (208 totali). Nei nosocomi del Vicentino la situazione non sembra essere variata di molto se non per la struttura di Valdagno che vede altri 7 ricoveri in area non critica (35 totali) e Noventa +4.

Dodici sono invece i decessi per un totale di 2.689. I negativizzati sono invece 32.413.