Coronavirus, costante aumento di contagi e ricoveri: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 528 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (79 nel Vicentino). Di poco, ma in calo, gli attualmente positivi: 31.665 (-9). Salgono invece i ricoveri: +26 in area non critica (1.099 totali) e +2 in Terapia intensiva (156 totali). 16 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 11 MARZO ORE 17

Nelle ultime 24 ore sono 1.677 i nuovi contagiati trovati su più di 42mila tamponi effettuati, con un'incidenza del 3,9%. Gli attualmente positivi sono 31.674 mentre i 1.510 i ricoverati, sei in più rispetto ai ieri. Di questi, 1340 sono in area non critica e 170 in terapia intensiva. Il coefficiente di riempimento è al 12% in terapia intensiva e 14% nei reparti non critici.

BOLLETTINO VENETO 11 MARZO ORE 8