Coronavirus, oltre 400 nuovi positivi: aumenta il numero dei ricoverati non gravi nel Vicentino

Sono 413 i nuovi positivi in Veneto, ad essere maggiormente colpita è la provincia di Venezia con 120 casi a Vicenza sono invece 59. Gli attualmente positivi sono dunque 5.832. Da segnalare anche un decesso nelle ultime 24 ore per un totale di 5.832 tra morti in ospedale e non.

BOLLETTINO 10 OTTOBRE ORE 8

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione negli ospedali si sposta di poco rispetto a venerdì, con 4 nuovi positivi ricoverati in aree non critiche che salgono dunque a 231 mentre 20 sono in Terapia intensiva. Nello specifico, sul territorio Vicentino sono 15 i pazienti positivi, non gravi, ricoverati all'ospedale di Santorso (+5), scendono invece a 19 al San Bortolo (19 totali, -3) e due nuovi ricoveri a Noventa (7 totali). Terapie intensive invariate rispetto alle ultime 24 ore.