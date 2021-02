Coronavirus, 25mila attualmente positivi e ricoveri in calo negli ospedali

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 285 casi di contagio da Covid-19 in Veneto per un totale di 25.514 attualmente positivi. Scendono ulteriormente i positivi ricoverati in ospedale: 1.037 in area non critica (-25) e 136 in Terapia intensiva. Dieci sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 10 FEBBRAIO ORE 17



Nelle ultime 24 ore sono 828 i nuovi positivi, con un'incidenza (positivi su tamponi) del 2,18%. Gli attualmente positivi sono invece 25.971, in leggero aumento rispetto a martedì, mentre scendono ancora i ricoverati. Sono 1737, dei quali 170 in terapia intensiva (-11) e 1567 in area non critica (-23) 31 morti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 31.

BOLLETTINO VENETO 10 FEBBRAIO ORE 8