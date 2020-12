Coronavirus, oltre 2mila nuovi contagi e 38 morti: ospedali sotto pressione

Rispetto alla mattina di martedì si contano altri 1.124 contagi in Veneto (270 nel Vicentino), gli attualmente positivi superano dunque quota 81mila. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 12 i nuovi ingressi in area non critica (2.539 totali) e 7 in Terapia intensiva (308 complessivi). Le vittime salgono a 3.849 con i 18 decessi registrati nelle ultime ore.

BOLLETTINO REGIONALE 1 DICEMBRE ORE 17

Ad oggi i nuovi casi sono 1.350 (227 nel Vicentino), 80.997 sono gli attualmente positivi, 2.527 i positivi in area non critica (+15) e 301 Terapie intensive (-15). Venti sono i nuovi decessi che sommati ai 59 delle 17 di lunedì si arriva a 3.818 morti da inizio pandemia.

BOLLETTINO REGIONALE 1 DICEMBRE ORE 8