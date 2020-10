Coronavirus, quasi 400 nuovi casi in Veneto: 5.474 gli attualmente positivi

Continua ad essere a tre cifre il dato relativo ai nuovi contagi da Covid-19 in Veneto. Alle 8 di venerdì 9 ottobre si segnalano 397 nuovi positivi, i numeri più alti arrivano dalla provincia di Venezia con 115 contagiati. Numeri più contenuti a Vicenza con 52 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono dunque 5.474, nessun decesso nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO 9 OTTOBRE ORE 8

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali veneti si riducono i positivi ricoverati in area non critica, oggi 208 (-11), invariato il dato nelle Terapie intensive 21. Nessun nuovo ricovero negli ospedali vicentini: al San Bortolo si contano 19 positivi in area non critica e 3 in Terapia intensiva, a Santorso il rapporto è 10 in area non critica e 3 in Terapia intensiva mentre a Noventa sono solo 5 i ricoverati e tutti in area non critica.