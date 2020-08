Coronavirus, altri due casi nel Vicentino: situazione stabile negli ospedali

Alle 8 di sabato 8 agosto si contano altri 30 casi di contagio da Covid-19 in Veneto. Di questi 2 si registrano sul territorio Vicentino. In totale sono dunque 20.598 i contagiati dall'inizio della pandemia, gli attualemente positivi sono invece 1.228 di cui 90 nella provincia berica.

BOLLETTINO REGIONALE 8 AGOSTO ORE 8

Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 29 i pazienti in area non critica positivi e 6 in Terapia intensiva. Nessun decesso di registra nelle ultime 24 ore.