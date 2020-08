Coronavirus, tre nuovi casi a Vicenza: aumentano gli isolati su tutta la regione

Sono 19 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto, tre dei quali sono stati rilevati sul territorio Vicentino. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero e aggiornato alle 17 di giovedì 6 agosto.

Report informatizzato_20200806_ore 17

Salgono dunque a 20.371 i contagiati dall'inizio della pandemia, 1.075 gli attualmente positivi (87 a Vicenza e provincia). Gli isolati, a livello regionale, sono invece ad oggi 4.971 di cui 104 con sintomatologia. Tra questi 772 si trovano sul territorio Vicentino (solo 10 manifestano sintomi).

Buone notizie arrivano dagli ospedali dove scendono i pazienti positivi ricoverati in area non critica, 31 contro i 36 di mercoledì mentre sono 7 quelli che si trovano in Terapia intensiva. Nessun decesso è stato segnalato nelle ultime 24 ore.