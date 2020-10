Coronavirus, 153 nuovi positivi e oltre 9mila gli isolati: situazione stabile negli ospedali

Sono 153 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto alle 8 di lunedì 5 ottobre. Gli attualmente positivi sono dunque 4.401 mentre gli isolati sono 9.306 di cui 2.636 positivi. Nel dettaglio, la situazione nel Vicentino vede: 7 i nuovi positivi e1.241 isolati di cui 362 positivi.

BOLLETTINO 5 OTTOBRE ORE 8

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, aumenta lievemente il numero dei positivi ricoverati in area non critica, 182 (+2), nessuna variazione invece nelle Terapie intensive del Veneto. Dei 182, 19 si contano al San Bortolo, 12 a Santorso e 4 a Noventa Vicentina. Invariato il numero di decessi, 2.194 dall'inizio della pandemia.